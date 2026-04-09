QUI ES-TU ? Se déguiser pour se découvrir Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Le 13 juin à 16h

Se déguiser

pour se découvrir

Le vêtement,

tout un symbole.

Il joue dans la perception de notre incarnation.

Réalité, illusion ? Nous n’habitons pas toujours nos vêtements, pas plus que

nous n’habitons notre corps.

Avoir conscience des enjeux qu’il y a derrière ce pan de tissu, relationnel,

qui tantôt nous protège, nous cache à nous-mêmes, peut se révéler bien efficace

pour soigner la société de l’illusion de l’apparence.

Par Caroline Lepeu, artiste auteure, éducatrice Montessori et ancienne éditrice.

Intergénérationnel mais les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Parce qu’on ne ressent pas les mêmes choses lorsque nous sommes habillés en robe, en jogging à paillettes, en tenue XXL, en pantalon, qu’on soit homme ou femme, avec ces séances de déguisements, explorez la sensation d’être quelqu’un d’autre, une facette de vous-même, la peau d’une autre pour comprendre par les sens ce qu’une tenue induit, dans le regard de l’autre, dans ses propres perceptions, dans sa vision de soi à soi, et juste se réapproprier son espace du je par le jeu : qui ai-je envie d’être ?

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 17h45

gratuit

Réservations sur place auprès des bibliothécaires

ou par mail

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

ou téléphone 01 46 07 35 05

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:45:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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