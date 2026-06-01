Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? Vendredi 5 juin, 15h30 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00

Le génial photographe et cinéaste William Klein imagine les aventures d’une jeune mannequin vedette (Dorothy McGowan, elle-même modèle pour Vogue), évoluant dans un royaume d’opérette. Alors que la télévision prépare un reportage sur elle, le prince héritier (l’irrésistible Sami Frey) tombe amoureux d’elle. Somptueusement photographié, assorti d’une musique de Michel Legrand et d’un générique de fin signé Roland Topor, Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? est une satire pop et énergique de l’univers de la mode et de la fabrication de ses images. « On a dit que dans Polly, je me moquais de la mode et de sa futilité avec les moyens de la mode. On ne ramasse pas des crevettes au bulldozer, non ?… » (William Klein)

Avec Sami Frey, Jean Rochefort, Dorothy McGowan, Delphine Seyrig, Philippe Noiret

précédé de

Dans le vent

Document sur la mode, la mode des capes et des bottes ayant fait fureur cette année-là. Mais mouvement logique inverse : de la rue, on remonte au studio photo et, encore en amont, à la conception par les stylistes de Elle. Dans cet irrésistible court métrage, Jacques Rozier s’amuse à détailler les tendances de la mode française de l’année 1962. Entre cinéma-vérité et montage pop, le film est soutenu par une magnifique photographie noir et blanc signée Willy Kurant, chef opérateur régulier des cinéastes de la Nouvelle Vague, et sa pétillante bande son, mi-jazz mi-yéyé, est composée pour l’occasion par Serge Gainsbourg. En quelques minutes, Jacques Rozier réussit à capturer l’air du temps et l’attrait de la nouveauté, mais aussi l’insouciance de la jeunesse qu’il met si délicieusement en scène la même année dans son lumineux premier long métrage, Adieu Philippine.

Jacques Rozier / France / 1962 / Documentaire / 9’

En collaboration avec le Studio William Klein

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

William Klein, Qui êtes-vous, Polly Maggoo ?, 1966 © Films Paris New York / William Klein Estate