Qui sont les pollinisateurs ?, Jardin d’arboriculture fruitière, Lille

Informations pratiques

Qui sont les pollinisateurs ? Mercredi 8 juillet, 18h00 Jardin d’arboriculture fruitière Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Explorez l’anatomie secrète des fleurs, découvrez le rôle essentiel de la pollinisation, et plongez dans la symbiose étonnante entre fleurs et pollinisateurs. Une aventure éducative où la nature révèle ses liens subtils et indispensables ! Enfin, essayez-vous aux sciences participatives grâce au protocole Spipoll.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par la LPO.

Jardin d’arboriculture fruitière rue d’armentières lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3924 »}]

Voyagez au cœur de la nature avec cet atelier dédié à la pollinisation.