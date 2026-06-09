Qui veut la paix agit pour ! Russie et Iran ne sont pas nos ennemis ! Place Kléber à Strasbourg Strasbourg samedi 13 juin 2026.

Qui veut la paix agit pour ! Russie et Iran ne sont pas nos ennemis !

Samedi 13 juin 2026 de 15h à 18h, Place Kléber à Strasbourg.

Français, patriotes, citoyens résistants !

Depuis plus de trente ans, le bloc OTAN dirigé par les États-Unis n’a cessé de provoquer la Russie en refusant toutes ses demandes légitimes de sécurité. Coup d’État de Maïdan en 2014, sabotage des accords de Minsk, militarisation de l’Ukraine et rejet méprisant des négociations : l’Occident a délibérément poussé à ce conflit.

Acculée, la Russie a fini par agir en légitime défense stratégique pour protéger ses intérêts vitaux et les populations du Donbass. L’Occident porte la responsabilité principale de ce bain de sang. Au lieu de faire la paix à Istanbul en mars 2022, Boris Johnson et les Anglo-Saxons ont ordonné à Zelensky de continuer la guerre, transformant l’Ukraine en proxy jetable pour affaiblir la Russie.

Le même schéma belliciste se répète aujourd’hui contre l’Iran, victime des américano-sionistes. L’Iran ne bloque pas le détroit d’Ormuz et ne cible pas ses voisins. Elle vise les bases américaines du Moyen-Orient qui servent au blocus ! Trump, Netanyahou et leurs vassaux européistes utilisent les médias pour travestir les crimes impérialistes. Pendant qu’aux fronts les cadavres s’accumulent à nos frais, les médias et partis collabos nient l’ensauvagement du pays.

Assez de cette folie !

Assez de cette inique cobelligérance française qui nous entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres !

3R exige :

• La fin immédiate de la cobelligérance française dans les conflits en Ukraine, au Levant et contre l’Iran.

• L’arrêt total des OPEX (opération militaire en extérieur) : que nos députés utilisent l’article 35 alinéa 3 de la Constitution pour stopper ces guerres menées sans l’aval du peuple ! Que les bellicistes soient jugés !

• La diminution de 50 centimes à la pompe. L’accès aux hydrocarbures de Russie et d’Iran. Fin des sanctions.

• La fin de l’immigration et l’expulsion des pro-migrants. Le JUGEXIT : fin de la dictature des juges pétris d’idéologie antifrançaise & la fin du Conseil constitutionnel qui censure les lois pro sécurité du peuple depuis 1971.

• Que l’argent du pays serve aux Français : renationalisations de l’énergie, des transports, des télécommunications, etc. Accès à l’amortalité, robots d’aide à la personne, services publics dignes, souveraineté numérique

• Le Référendum Initiative Citoyenne en toutes matières. Le Frexit sortir de l’U.E liberticide & sortir de l’OTAN belliciste

• La libération des prisonniers politiques pro-paix : Anna Novikova et Vincent Perfetti. La fin de l’exil des dissidents.

Nous refusons que nos impôts financent la guerre et l’immigration de masse pendant que nos anciens et nos familles galèrent. Nous vous invitons à signer l’initiative « Sauvons l’Europe » : https://www.save-europe-act.com/

Ne laissons pas les mondialistes impunis après avoir souillé l’Occident de leurs méfaits anti-autochtones

Rejoignez-nous. Profitez des expositions culturelles et argumentatives qui moquent médias et politiciens collabos.

Venez nombreux avec vos drapeaux tricolores, vos pancartes et votre détermination !

La paix ne se mendie pas, elle s’impose !

RIC indispensable ! Frexit maintenant !

France souveraine ! Paix avec la Russie et l’Iran !

3R – Association loi 1908. Ex-Gilets Jaunes partisans de la Paix, du RIC, du Progrès et pour la sauvegarde des autochtones.