Qui veut la peau des livres anciens ? Menaces naturelles en bibliothèque, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des Quatre Piliers · Bourges
Informations pratiques
Qui veut la peau des livres anciens ? Menaces naturelles en bibliothèque 19 et 20 septembre Bibliothèque des Quatre Piliers Cher
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Flammes ravageuses, insectes bibliophages… Venez découvrir le destin parfois tourmenté des livres et des bibliothèques !
Pour assister à cette présentation d’ouvrages anciens, rendez-vous dans le cabinet du Dr Témoin, au rez-de-chaussée.
Bibliothèque des Quatre Piliers 8 Place des Quatre Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248243340 https://mediatheque.ville-bourges.fr Transports à proximité, pas d’accès PMR
Flammes ravageuses, insectes bibliophages… Venez découvrir le destin parfois tourmenté des livres et des bibliothèques !
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