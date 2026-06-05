Quintet à vent Eglise de Saint-Léger-de-la-Martinière Melle
Quintet à vent Eglise de Saint-Léger-de-la-Martinière Melle mardi 11 août 2026.
Melle
Quintet à vent
Eglise de Saint-Léger-de-la-Martinière 5 place de l’Eglise Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Concert gratuit dans le cadre des Soirées lyriques en itinérance de Sanxay.
Tous publics. .
Eglise de Saint-Léger-de-la-Martinière 5 place de l’Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nat@larondedesjurons.org
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English : Quintet à vent
L’événement Quintet à vent Melle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois
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