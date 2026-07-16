QUINTETTE ANACROUSE, Eglise Saint Victor, Guyancourt

Informations pratiques

QUINTETTE ANACROUSE Vendredi 14 mai 2027, 20h30 Eglise Saint Victor Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-14T20:30:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-14T20:30:00+02:00 – 2027-05-14T21:30:00+02:00

Flûte, hautbois, clarinette, basson et cor s’unissent pour créer une palette sonore riche, vive et surprenante. Héritière d’une tradition classique, cette formation devient ici un véritable terrain de jeu musical.

Au programme : œuvres du répertoire, transcriptions inventives et créations contemporaines.

Les cinq musiciens font dialoguer les styles, les époques et les énergies avec une belle complicité. Leur musique, à la fois accessible et exigeante, séduit tous les publics. Un concert à la fois élégant, vivant et terriblement captivant.

Eglise Saint Victor 3 place de l’Église, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4092 »}]

Le quintette à vent Anacrouse investit l’église Saint-Victor pour un concert haut en couleurs et en émotions.

©DR