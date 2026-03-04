Quiz culture G avec l’asso La Maison des Jeux au Poney Fringant, Poney Fringant, Bordeaux

Quiz culture G avec l’asso La Maison des Jeux au Poney Fringant Mercredi 6 mai, 19h00 Poney Fringant Gironde

Entrée gratuite

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Quiz Culture G au Poney Fringant – Mercredi 6 mai 2026

Le 6 mai, on muscle les neurones.

De 19h à 22h, place au Quiz Culture G au Poney Fringant.

Histoire, sport, cinéma, sciences, musique, actualités… Ici, on ne Google pas, on réfléchit. En équipe ou en solo, venez tester vos connaissances dans une ambiance détendue mais compétitive juste ce qu’il faut.

Pas besoin d’avoir gagné Questions pour un Champion.

Juste l’envie de jouer, de rire et de se challenger.

Bar ouvert toute la soirée Petites surprises pour les meilleurs cerveaux Esprit fair-play obligatoire

Le Poney Fringant – 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux

À 5 minutes à pied de la gare, arceaux vélos à proximité

19h–22h

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

