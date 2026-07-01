Quiz des 2 faubourgs, Le Hangart, Lille

Informations pratiques

Quiz des 2 faubourgs Samedi 4 juillet, 19h00 Le Hangart Nord

Adhésion à l’association le HangarT à prix libre et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Résolument éclectique. Populaire et pointu. Élégant et un peu bourrin. Joyeux et parfois tellement agaçant.

Le quiz musical des 2 faubourgs, c’est 1 thème, 24 titres et quelques bonus.

Une grille de réponses à compléter en équipe pour 30 points à gagner.

Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehangart.fr/ »}]

Un quiz musical ouvert à tous