Quiz du Soir Salle des Fêtes La Souterraine
Quiz du Soir Salle des Fêtes La Souterraine dimanche 14 juin 2026.
Quiz du Soir
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La Bibliothèque anglaise de La Souterraine vous invite à une soirée chaleureuse d’amitié anglo-française pour tester vos connaissances générales et profiter d’un bon dîner.
Les questions seront posées en anglais et en français, tout le monde est bienvenue ! Des prix récompenseront l’équipe gagnante.
Nombre de participants limités. Inscription individuelle ou par équipe constituée (6 au maximum).
Augmentez vos chances de gagner en concourant en équipes mixtes françaises/britanniques (nous pouvons aider à vous organiser en ce sens).
Merci d’informer à la réservation si souhait d’un repas végétarien ou végétalien. .
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine quizlasout@gmail.com
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English : Quiz du Soir
L’événement Quiz du Soir La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien