Quiz du Soir Salle des Fêtes La Souterraine

Quiz du Soir

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La Bibliothèque anglaise de La Souterraine vous invite à une soirée chaleureuse d’amitié anglo-française pour tester vos connaissances générales et profiter d’un bon dîner.

Les questions seront posées en anglais et en français, tout le monde est bienvenue ! Des prix récompenseront l’équipe gagnante.

Nombre de participants limités. Inscription individuelle ou par équipe constituée (6 au maximum).

Augmentez vos chances de gagner en concourant en équipes mixtes françaises/britanniques (nous pouvons aider à vous organiser en ce sens).

Merci d’informer à la réservation si souhait d’un repas végétarien ou végétalien. .

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine quizlasout@gmail.com

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English : Quiz du Soir

L’événement Quiz du Soir La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien