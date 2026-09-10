AGENDA · Saint-Germain-en-Laye
Quiz interaction « Kahoot! » sur la culture des pays des Balkans, Maison de l’Europe des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Europe des Yvelines · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Quiz interaction « Kahoot! » sur la culture des pays des Balkans Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de l’Europe des Yvelines Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Elargissement de l’Union européenne et patrimoine :
Quiz interaction « Kahoot! » sur la culture des pays des Balkans.
Maison de l’Europe des Yvelines 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Quiz
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