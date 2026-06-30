Quiz Les mots de l’éco Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Quiz Les mots de l’éco

Samedi 4 juillet 2026 de 17h à 18h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Dette, inflation, croissance, inégalités… Autant de mots omniprésents dans le débat public, mais souvent mal compris, confondus ou instrumentalisés. Cette initiative propose de reprendre le pouvoir sur ces notions clés à travers un format ludique.

Dette, inflation, croissance, inégalités… Autant de mots omniprésents dans le débat public, mais souvent mal compris, confondus ou instrumentalisés. Cette initiative propose de reprendre le pouvoir sur ces notions clés à travers un format ludique, interactif et accessible à tous.

En écho au thème Naviguer dans un monde sans repères des Rencontres Economiques 2026, ce format propose de redonner des points d’ancrage essentiels les mots. En clarifiant les notions qui structurent le débat économique, il permet à chacun de mieux comprendre, se positionner et participer de manière éclairée aux discussions contemporaines.

Le concept



Porté par Aix-Marseille School of Economics, ce quiz invite le public à tester ses connaissances économiques, démêler le vrai, du flou et du faux.

À chaque réponse, un temps d’échange permet de déconstruire les idées reçues, d’apporter des éclairages issus de la recherche en économie et de redonner du sens aux concepts mobilisés au quotidien.



Intervenants

● Léa Dispa, Ingénieur d’études CNRS, responsable de la diffusion des savoirs d’Aix-Marseille School of Economics

● Nicolas Gravel, Professeur des universités (Aix-Marseille Université) membre d’Aix-Marseille School of Economics

● Timothée Vinchon, journaliste indépendant et intervenant en éducation aux médias, collaborateur régulier de la revue en ligne Dialogues économiques, éditée par Aix-Marseille School of Economics.



Partenaire Aix-Marseille School of Economics. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

Debt, inflation, growth, inequality? These terms are ubiquitous in public debate, yet they are often misunderstood, confused, or exploited. This initiative aims to help people regain a firm grasp of these key concepts through a fun and engaging format.

L’événement Quiz Les mots de l’éco Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence