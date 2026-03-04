Quiz musical avec Ricochet Sonore, Echoppe Seniors Lumineuse, Bordeaux
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T15:30:00+01:00
Fin : 2026-03-10T14:30:00+01:00 – 2026-03-10T15:30:00+01:00
Tous les mois, retrouvez plus de 200 activités dans les 25 échoppes seniors de la ville. Retrouvez le programme du mois de mars sur le lien ci-joint !
Echoppe Seniors Lumineuse 196 rue Achard 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
salle de restauration quiz seniors