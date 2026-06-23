Quizz Time Centre de Congrès de Caen Caen

Caen

Quizz Time

Centre de Congrès de Caen 13, avenue Albert Sorel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Et si votre afterwork de fin d’année devenait un véritable jeu télévisé grandeur nature ?

Et si votre afterwork de fin d’année devenait un véritable jeu télévisé grandeur nature ?

Avec Quizz Time, plongez vos collaborateurs dans une ambiance immersive inspirée des plus grands shows TV. Quizz interactifs, manches surprises et montée d’adrénaline tout est réuni pour vivre une soirée originale, fédératrice et mémorable.

En équipes, vos collaborateurs représenteront leur entreprise lors d’une compétition conviviale face à d’autres entreprises caennaises. Culture générale, rapidité, stratégie, cohésion et bonne humeur seront les clés pour atteindre la finale et décrocher la victoire.

Plus qu’un simple afterwork, Quizz Time est une expérience collective pensée pour créer du lien, stimuler l’esprit d’équipe et célébrer la fin d’année dans une atmosphère festive et dynamique.

Dès leur arrivée, les participants découvrent un décor inspiré des plateaux télévisés lumières, musique, écrans et animation immersive donnent immédiatement le ton.

Répartis en équipes de 6 à 8 personnes dans l’amphithéâtre du Centre de Congrès les collaborateurs s’affrontent à travers plusieurs manches interactives inspirées des grands classiques du divertissement télévisé.

Au programme

– Quiz de culture générale

– Épreuves collaboratives

– Blind tests

– Challenges surprises

– Jeux d’observation et de logique

Grâce à un format accessible et dynamique, tous les profils participent, quel que soit l’âge ou les fonctions dans l’entreprise. Les participants alternent entre moments de compétition, rires, encouragements et échanges avec les autres équipes.

L’animation favorise

– la cohésion interne,

– les interactions entre entreprises,

– l’esprit de challenge positif,

– et la création de souvenirs communs.

L’énergie monte au fil des manches, portée par un animateur rythmé et une mise en scène immersive qui transforme l’événement en expérience collective forte. La soirée se termine par un classement général et la remise du trophée à l’entreprise gagnante… mais le vrai succès reste le moment partagé ensemble. .

Centre de Congrès de Caen 13, avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 21 92 23 59 cberment@exaequo-communication.fr

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English : Quizz Time

What if your end-of-year after-work get-together turned into a real-life game show?

L’événement Quizz Time Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer