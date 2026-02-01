Quotidien et défense de la citadelle au XIXe siècle, Citadelle de Besançon, Besançon

Informations pratiques

Quotidien et défense de la citadelle au XIXe siècle 19 et 20 septembre Citadelle de Besançon Doubs

30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Savez-vous que la citadelle ce n’est pas que Vauban ? La forteresse a été modifiée pour s’adapter aux évolutions du XIXe siècle. Venez explorer cette autre facette à travers une déambulation sur site et un passage dans l’exposition Forts des confins & forts des collines.

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com Chef d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles citadelles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise et offre, depuis ses remparts, des panoramas à couper le souffle.

La Citadelle abrite aujourd’hui sur 11 hectares, 3 musées de France : le Musée comtois, le Muséum (Naturalium, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Jardin zoologique et Petite ferme) et le Musée de la Résistance et de la Déportation.

Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’UNESCO. Premier site culturel et touristique du Centre Est de la France, la Citadelle tient sa promesse : celle d’un patrimoine vivant fort en émotions.

Savez-vous que la citadelle ce n’est pas que Vauban ? La forteresse a été modifiée pour s’adapter aux évolutions du XIXe siècle. Venez explorer cette autre facette à travers une déambulation sur site…

©Michel Eisenlohr