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R.I.P Espace Fayolle Guéret

jeudi 20 mai 2027 · Espace Fayolle · Guéret

R.I.P Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 20 mai 2027
Fin
jeudi 20 mai 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Guéret

R.I.P

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20 20:30:00
fin : 2027-05-20 21:40:00

Date(s) :
2027-05-20

Peut-on rire avec la mort ???
Ivan Illitch vit. Et à la fin, il meurt. Durant ce laps de temps, il a tant suivi ce qu’il fallait faire, ce que la société attendait de lui, qu’il en a oublié de vivre pour lui-même. Très librement inspiré de la nouvelle La Mort d’Ivan Illitch de Léon Tolstoï, R.I.P. est un fantasme délirant sur le sens de la mort, et donc de la vie.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : R.I.P

L’événement R.I.P Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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