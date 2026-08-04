R.I.P Espace Fayolle Guéret
jeudi 20 mai 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
R.I.P
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20 20:30:00
fin : 2027-05-20 21:40:00
Date(s) :
2027-05-20
Peut-on rire avec la mort ???
Ivan Illitch vit. Et à la fin, il meurt. Durant ce laps de temps, il a tant suivi ce qu’il fallait faire, ce que la société attendait de lui, qu’il en a oublié de vivre pour lui-même. Très librement inspiré de la nouvelle La Mort d’Ivan Illitch de Léon Tolstoï, R.I.P. est un fantasme délirant sur le sens de la mort, et donc de la vie. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : R.I.P
L’événement R.I.P Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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