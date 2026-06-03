RACHEL BORENSZTEJN / In a Landscape Espace Niemeyer Paris

In a Landscape, Installation numérique et sonore, 2026

In a Landscape s’installe dans la salle de délégation de l’espace Niemeyer, siège du PCF à Paris. Ce projet donne vie à un espace personnifié, capable d’agir sur son environnement : une fiction où les individus, aspirés par des écrans, semblent suspendus hors du temps. Disposés autour d’une table, ces écrans sont reliés par des câbles rouges, évoquant les artères d’un organisme vivant. Chaque écran diffuse une vidéo de paysages fantasmés, inspirés de l’architecture de Niemeyer, où des silhouettes errent d’un écran à l’autre. Le ciel rouge, directement emprunté à La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos, symbolise un lieu qui transforme toute présence en matière minérale, comme une montagne avide de vie. La bande-son, In a Landscape de John Cage, renforce cette ambiance : une musique contemplative qui contraste avec l’étrangeté des images, créant une tension entre calme et inquiétude.

Rachel Borensztejn est Née à Paris en 2002, diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2025, elle poursuis sa formation au sein de la filière fresque et Art en Situation. Défricheuse d’images, elle puise dans ses voyages, les cartes en ligne, les archives et les modèles 3D pour construire une banque visuelle. À travers peinture, photomontage, maquette et dessin, elle interroge les non-lieux, espaces modernes, anonymes et désaffectés, en effaçant souvent la figure humaine pour en révéler l’étrangeté, ou en y glissant des spectres, traces d’une présence fantôme. Par la fragmentation et l’hybridation des médiums, elle brouille notre perception de l’espace et en exalte la poésie cachée. Son travail, exposé notamment lors de Contre-espace (Photo Saint-Germain, Beaux-Arts de Paris), a été récompensé par la Bourse Hélène Diamond. En parallèle, elle enrichie sa pratique avec le piano, comme un écho sonore à ses espaces.

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75019 Paris



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