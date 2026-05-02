RACINE DE SWING en concert au Court Bouillon, Le Court-Bouillon, Rambouillet
RACINE DE SWING en concert au Court Bouillon, Le Court-Bouillon, Rambouillet samedi 2 mai 2026.
RACINE DE SWING en concert au Court Bouillon Samedi 2 mai, 19h30 Le Court-Bouillon Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T19:30:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T19:30:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00
Racine de Swing, en quintet vous offre un swing festif, dynamique et chaleureux aux sonorités acoustiques des guitares, de la contrebasse, du souffle de la clarinette et du chant. Notre répertoire vient puiser son inspiration dans l’univers très ouvert du jazz dit « Manouche » des titres composés par Django Reinhardt, des standards américains, français et quelques arrangements « Pop/rock ».
Le Court-Bouillon 24 rue Louis Leblanc, 78700 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Swing jazz manouche
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