RACINE DE SWING en concert au Court Bouillon, Le Court-Bouillon, Rambouillet

RACINE DE SWING en concert au Court Bouillon Samedi 2 mai, 19h30 Le Court-Bouillon Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T19:30:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T19:30:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00

Racine de Swing, en quintet vous offre un swing festif, dynamique et chaleureux aux sonorités acoustiques des guitares, de la contrebasse, du souffle de la clarinette et du chant. Notre répertoire vient puiser son inspiration dans l’univers très ouvert du jazz dit « Manouche » des titres composés par Django Reinhardt, des standards américains, français et quelques arrangements « Pop/rock ».

Le Court-Bouillon 24 rue Louis Leblanc, 78700 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Swing jazz manouche