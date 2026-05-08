Raco & Nous SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Raco & Nous

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Ce film va à la rencontre d’éleveurs et de bergers de plusieurs zones géographiques de France. Certains, encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien de protection, et d’autres plus expérimentés, partagent avec nous leurs expériences d’utilisateurs de chiens de protection.

Un temps d’échange sera proposé à l’issue de la projection avec les médiateurs pastoraux.

Ce film a été réalisé par Axel Falguier en collaboration avec l’institut de l’élevage.

Entrée gratuite mais places limitées

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SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

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English :

In this film, we meet breeders and shepherds from different parts of France. Some, still novices, are getting help to set up their first guard dog, while others, more experienced, share their experiences of guard dog users with us.

After the screening, there will be time for discussion with pastoral mediators.

This film was produced by Axel Falguier in collaboration with the Institut de l’élevage.

Free admission but limited seating

L’événement Raco & Nous Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-04 par Parc National des Pyrénées|CDT65