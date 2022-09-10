Raconte-tapis, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Raconte-tapis 10 et 11 septembre 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-09-10T14:30:00+02:00 – 2022-09-10T15:30:00+02:00

Fin : 2022-09-11T15:30:00+02:00 – 2022-09-11T16:30:00+02:00

Le jeune public est invité à explorer un petit monde en miniature, inspiré de célèbres albums jeunesse. Sous la forme de tapis en tissu, les enfants vont découvrir les aventures des différents personnages animés et mis en scène par la conteuse Anik. Avec ses tapis à histoires, Anik accompagne depuis 25 ans les enfants dans l’univers merveilleux de la littérature jeunesse

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Une conteuse propose un voyage dans le monde de la littérature jeunesse