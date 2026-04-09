Raconter le 9-3 : entre histoire sociale et récits contemporains Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

En novembre 2005, la France connaît un mouvement social et politique d’une immense ampleur : les révoltes des banlieues. Que ce mouvement trouve son origine dans une ville de Seine-Saint-Denis, département le plus connu et le plus caricaturé de France, n’est pas anodin. 20 ans après, l’événement résonne toujours avec autant de force avec l’histoire de ce territoire.

Mondes ouvriers, logement, racisme, déliquescence du service public, luttes pour l’égalité, écologie : en onze promenades, attentives et sensibles, loin des stéréotypes médiatiques, le livre d’Antoine Tricot 9-3 : une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis (Seuil, 2025) plonge dans le paysage et les enjeux contemporains du département, en mêlant paroles d’habitant.es et de chercheur.ses, pour donner à lire et voir ce qui nous lie tous et toutes au 9-3, cœur battant de la société française.

Antoine Tricot est journaliste indépendant et documentariste radio. Il est l’auteur de la série à succès “Se souvenir de Sam” (LSD, France Culture) ainsi que des livres Cheville ouvrière (Créaphis, 2020) et Travailler, travailler encore (Créaphis, 2025).

Marion Fontaine est professeure au Centre d’histoire de Sciences Po et spécialiste de l’histoire des classes populaires, du monde ouvrier et des cultures politiques contemporaines. Ses travaux portent notamment sur les identités sociales, les territoires et les transformations du travail.

Modération par Patrice Trapier, corédacteur en chef du 1-Hebdo.

Dans le cadre du cycle des Jeudis de l’actualité

En partenariat avec la Bibliothèque publique d’information (Bpi)

jeudi 21 mai à 19h

Auditorium (niveau -1)

Sur inscription à partir du 21 avril sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Rencontre avec Marion Fontaine, historienne spécialiste des classes populaires, et l’auteur Antoine Tricot au sujet de son livre « 9-3. Une histoire plurielle de la Seine-Saint-Denis », qui invite à appréhender la richesse et la complexité du département à travers celles et ceux qui ont façonné ce territoire.

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Inscription à partir du 21 avril auprès des bibliothécaires ou sur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

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