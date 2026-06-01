Raconter, sauvegarder et transmettre une histoire du cinéma au Maroc. Autour d’Ahmed Bouanani, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Raconter, sauvegarder et transmettre une histoire du cinéma au Maroc. Autour d’Ahmed Bouanani Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Écrit entre 1966 et 1987 par le poète et cinéaste Ahmed Bouanani (1938-2011), le livre La Septième porte. Une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986 (Kulte éditions) a été publié en 2020 après plusieurs années de travail mené par un collectif formé autour de la fille de l’écrivain, l’artiste Touda Bouanani. Cette somme impressionnante et composite, engagée et érudite, fait le récit inspiré, sur quelque trois cent pages, de quatre-vingts ans d’histoire du cinéma au Maroc. Le collectif « Archives Bouanani » poursuit aujourd’hui le travail commencé par Ahmed Bouanani en valorisant à travers différentes actions (publications, expositions et workshops) la très grande richesse de plusieurs fonds, heureusement sauvegardés après l’incendie qui a en partie ravagé l’appartement familial en 2006, et désormais accessibles à Rabat pour les chercheur.e.s.

« Dans les contes populaires, il est toujours interdit d’ouvrir la septième porte. Nous cinéastes marocains d’aujourd’hui, sommes les personnages imprudents de la tradition. Nous n’avons pas peur de voler la clef et de voir ce qu’il y a au-delà de cette fameuse porte : notre art… » (Ahmed Bouanani)

Dans le prolongement de cette table-ronde, nous vous proposons de découvrir au cinéma Ermitage plusieurs films évoqués dans La Septième porte, dont quatre réalisés par Ahmed Bouanani.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Keltoum & Mohamed Gabsi dans la version arabe de La Septième porte d’André Zwobada, 1947 © Archives Bouanani