Racontines : contes & comptines (0-3ans) Feuille Blanche, Café Noir Paris
Racontines : contes & comptines (0-3ans) Feuille Blanche, Café Noir Paris samedi 20 juin 2026.
Avec Lucine offrez un moment de plaisir, de partage, une bulle de bonheur et de douceur. Éveiller l’imaginaire de bébé à travers mots, images et sons. Permettre à bébé de vivre des aventures et d’appréhender ses émotions.
Le spectacle dure environ 40min et il y a 2 sessions par mois.
Soyez à l’heure, voir 10min en avance si c’est possible !
Un spectacle contes & comptines pour les enfants de 0 a 3 ans au café Feuille Blanche, Café Noir.
Le samedi 20 juin 2026
de 11h00 à 11h45
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 10h45
payant
15 euros / enfant.
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T10:45:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T11:45:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue truffaut 75017 Paris
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