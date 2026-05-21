Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris
Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 6 juin 2026.
Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Au programme : des albums et des comptines que nous souhaitons vous faire découvrir.
samedi 6 juin
10h30 pour les enfants de 0-3 ans
11h15 pour les enfants de 3-6 ans
sur inscription jusqu’au 5 juin après-midi
dans la cabane à histoires
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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