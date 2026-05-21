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Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris

Racontines des Batignolles Bibliothèque des Batignolles Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Venez écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Au programme : des albums et des comptines que nous souhaitons vous faire découvrir.

samedi 6 juin
10h30 pour les﻿ enfants de 0-3 ans
11h15 pour les enfants de 3-6 ans
sur inscription jusqu’au 5 juin après-midi

dans la cabane à histoires
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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