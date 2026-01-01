Racontines Histoires pour enfants Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Racontines Histoires pour enfants Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère mercredi 28 janvier 2026.

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-28 09:30:00
fin : 2026-01-28 10:00:00

2026-01-28

Un temps d’histoires et de comptines pour les tout-petits et les grands qui les accompagnent.
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44  mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

A time of stories and rhymes for toddlers and their grown-up friends.

