Racontines Histoires pour enfants Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
Racontines Histoires pour enfants Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère mercredi 28 janvier 2026.
Racontines Histoires pour enfants
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 09:30:00
fin : 2026-01-28 10:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Un temps d’histoires et de comptines pour les tout-petits et les grands qui les accompagnent.
.
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A time of stories and rhymes for toddlers and their grown-up friends.
L’événement Racontines Histoires pour enfants Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-13 par Valence Romans Tourisme