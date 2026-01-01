Racontines Histoires pour enfants Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Racontines Histoires pour enfants

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 09:30:00

fin : 2026-01-28 10:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Un temps d’histoires et de comptines pour les tout-petits et les grands qui les accompagnent.

.

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A time of stories and rhymes for toddlers and their grown-up friends.

L’événement Racontines Histoires pour enfants Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-13 par Valence Romans Tourisme