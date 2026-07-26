Radio Hito et Bonella Holloway A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

LIVE IMMERSIF #4 : POÉSIE INTIME ET CRÉATION VISUELLE SUSPENDUE AU CLUB

Pour clôturer cette 3ème saison, rendez-vous au Club de Communale Saint-Ouen pour une parenthèse musicale délicate et enveloppante. L’artiste Radio Hito s’associe à Bonella Holloway pour sublimer son album L’uso e gli attributi del cuore. Entre textes chantés en italien, mélodies intimes et projections visuelles sur mesure, laisse-toi porter par un format poétique hors du temps.

Une première partie surprise viendra compléter cette affiche pour finir l’année en douceur et en beauté !

Poésie italienne, notes suspendues et bulle visuelle : la parenthèse enchantée pour finir l’année.

Le jeudi 10 décembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

dès 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-10T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-11T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-10T20:00:00+02:00_2026-12-10T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/radio-hito-bonella-holloway-a-v/



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