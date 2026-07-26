Radio Hito et Bonella Holloway A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
jeudi 10 décembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
LIVE IMMERSIF #4 : POÉSIE INTIME ET CRÉATION VISUELLE SUSPENDUE AU CLUB
Pour clôturer cette 3ème saison, rendez-vous au Club de Communale Saint-Ouen pour une parenthèse musicale délicate et enveloppante. L’artiste Radio Hito s’associe à Bonella Holloway pour sublimer son album L’uso e gli attributi del cuore. Entre textes chantés en italien, mélodies intimes et projections visuelles sur mesure, laisse-toi porter par un format poétique hors du temps.
Une première partie surprise viendra compléter cette affiche pour finir l’année en douceur et en beauté !
Poésie italienne, notes suspendues et bulle visuelle : la parenthèse enchantée pour finir l’année.
Le jeudi 10 décembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant
dès 12€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-10T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-11T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-10T20:00:00+02:00_2026-12-10T23:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/radio-hito-bonella-holloway-a-v/
Afficher la carte du lieu Communale Saint-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Ouen-sur-Seine (Paris)
- Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 28 juillet 2026
- Fermeture de la Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 31 juillet 2026
- Fermeture estivale, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 1 août 2026
- Vélotour Paris Nord Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 30 août 2026
- Goûter Philo Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 2 septembre 2026