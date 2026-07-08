Radio Live Le jour d’après Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Radio Live Le jour d’après

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-13 22:30:00

Date(s) :

2026-11-12 2026-11-14

Depuis une dizaine d’années, le projet Radio Live tend le micro à des jeunes gens venus de zones de conflit et met en lumière leurs récits, leurs engagements et leurs identités. Au plateau, ils et elles partagent ce que la violence des conflits a ébranlé dans leur espace intime, familial, social, artistique et militant.

Une enquête journalistique qui se réinvente à chaque représentation par le biais du dessin, de la vidéo, de la musique. De Kyiv au Caire, ces deux nouveaux volets, à voir séparément ou en intégrale, apporteront une réflexion sur l’amitié en tant que force collective et une invitation à se rassembler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas pour mieux se tenir à distance de la haine.

Motivé.e pour un marathon théâtral ? Suivez l’intégrale le samedi 14 novembre !

Dès 13 ans.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

For the past decade or so, the Radio Live project has been giving young people from conflict zones a platform to share their stories, their commitments, and their identities. On stage, they share how the violence of conflict has disrupted their personal, family, social, artistic, and activist lives.

A journalistic investigation that reinvents itself with each performance through drawing, video, and music. From Kyiv to Cairo, these two new segments—which can be viewed separatelyor as a complete program, will offer a reflection on friendship as a collective force and an invitation to “come together with people who are different from us” to better keep hate at bay.

Ready for a theater marathon? Catch the full run on Saturday, November 14!

Ages 13 and up.

Online ticket sales.

L’événement Radio Live Le jour d’après Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY