Raiden 2 Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Raiden 2 Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07 21:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Raiden 2 L’événement de grappling fight incontournable de l’année.

Préparez-vous à vivre une expérience sans pareille où chaque combat est une bataille pour la gloire. Les meilleurs combattants, s’affrontent dans des duels spectaculaires pour décrocher la victoire. Des coups puissants, des techniques impressionnantes, et une ambiance survoltée vous attendent !

Le RAIDEN G-fight c’est l’adrénaline pure, des matchs explosifs, et un spectacle inoubliable. Un véritable show mêlant sport, passion et émotion, où chaque round vous tiendra en haleine.

Au programme 12 combats amateurs dont 2 féminins et 2 combats professionnels.

Rejoignez-nous pour vivre l’intensité d’un combat où l’honneur, la force et la détermination se rencontrent. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Raiden 2 Zénith de Limoges

L’événement Raiden 2 Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole