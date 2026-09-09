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Rallye Architecture Début XXe, Fontaine monumentale, Valence

vendredi 18 septembre 2026 · Fontaine monumentale · Valence

Rallye Architecture Début XXe, Fontaine monumentale, Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Fontaine monumentale
Adresse
1,bd Bancel 26000 Valence
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
Nombre de participants limité à 30 personnes par circuit

Rallye Architecture Début XXe Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Fontaine monumentale Drôme

Nombre de participants limité à 30 personnes par circuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

« Rallye » d’1h30 dans le centre historique de Valence proposé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de la Drôme. Il permet de remonter le temps grâce à des photos anciennes et de repérer les changements intervenus au niveau : des bâtiments, des voies de circulation et des modes de vie. Le livret « support de découverte » guide les élèves dans leur parcours à la fois historique et spatial à la rencontre de quatre témoins représentatifs du patrimoine architectural valentinois de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. En complément, plusieurs arrêts ont été choisis pour une observation « avant-après », à la façon du «jeu des 7 erreurs» pour inciter les élèves à devenir de véritables enquêteurs, avec recherches de détails et d’indices !

Fontaine monumentale 1,bd Bancel 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 04 03 http://caue.dromenet.org Lieu accessible en bus et en train (gare Valence-Ville à proximité)
**« Rallye » d’1h30 dans le centre historique de Valence** proposé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de la Drôme. Il permet de **remonter le temps grâce à des et de…

©CAUE de la Drôme

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