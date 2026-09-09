Rallye Architecture Début XXe, Fontaine monumentale, Valence

Informations pratiques

Rallye Architecture Début XXe Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Fontaine monumentale Drôme

Nombre de participants limité à 30 personnes par circuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

« Rallye » d’1h30 dans le centre historique de Valence proposé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de la Drôme. Il permet de remonter le temps grâce à des photos anciennes et de repérer les changements intervenus au niveau : des bâtiments, des voies de circulation et des modes de vie. Le livret « support de découverte » guide les élèves dans leur parcours à la fois historique et spatial à la rencontre de quatre témoins représentatifs du patrimoine architectural valentinois de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. En complément, plusieurs arrêts ont été choisis pour une observation « avant-après », à la façon du «jeu des 7 erreurs» pour inciter les élèves à devenir de véritables enquêteurs, avec recherches de détails et d’indices !

Fontaine monumentale 1,bd Bancel 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 04 03 http://caue.dromenet.org Lieu accessible en bus et en train (gare Valence-Ville à proximité)

**« Rallye » d’1h30 dans le centre historique de Valence** proposé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de la Drôme. Il permet de **remonter le temps grâce à des et de…

©CAUE de la Drôme