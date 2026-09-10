Rallye découverte, à pied ou à vélo, Coulée verte, Colombes

Informations pratiques

Rallye découverte, à pied ou à vélo Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Coulée verte Hauts-de-Seine

Départ sur Colombes au 84 rue Félix Faure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Différents parcours répartis sur le territoire de l’EPT BNS, reliant au moins deux communes. Jeu de piste au cours duquel les participants doivent résoudre des énigmes ou remporter des challenges portant sur des points d’intérêts du territoire.

Par l’Établissement public territorial Boucle Nord de Seine et son partenaire Cocyclette

Coulée verte 84 rue rue Félix Faure, 92700 Colombes Colombes 92700 Vallées Hauts-de-Seine Île-de-France

Rallye

© EPT Boucle Nord de Seine