Rallye du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence
Rallye du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence vendredi 18 septembre 2026.
Rallye du Haut-Lignon
Villages du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
36ème rallye national et 5ème rallye VHC du Haut-Lignon. Vendredi 18 septembre vérifications techniques et administratives au Chambon/Lignon en soirée.
Samedi 19 septembre 10h30 spéciales chronométrées dans les villages.
.
Villages du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 26 30 team.auto.sport.haut.lignon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
36th national rally and 5th Haut-Lignon VHC rally. Friday September 18: technical and administrative scrutineering at Le Chambon/Lignon in the evening.
Saturday September 19 10:30 am: timed special stages in the villages.
L’événement Rallye du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon