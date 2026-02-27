Rallye du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence

Rallye du Haut-Lignon

Villages du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

2026-09-18

36ème rallye national et 5ème rallye VHC du Haut-Lignon. Vendredi 18 septembre vérifications techniques et administratives au Chambon/Lignon en soirée.

Samedi 19 septembre 10h30 spéciales chronométrées dans les villages.

Villages du Haut-Lignon Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 26 30 team.auto.sport.haut.lignon@gmail.com

English :

36th national rally and 5th Haut-Lignon VHC rally. Friday September 18: technical and administrative scrutineering at Le Chambon/Lignon in the evening.

Saturday September 19 10:30 am: timed special stages in the villages.

