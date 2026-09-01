Informations pratiques

Lignières

Rallye Nature avec Nature 18 Lignières

Route de Saint-Août Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Et si vous profitiez de l’été pour partir à la découverte de la ressource en eau dans le département du Cher ? Nature 18 vous attend à l’étang communal pour des animations gratuites ouvertes à tous.

Une occasion de mieux comprendre les rivières, les milieux aquatiques et la ressource en eau… tout en passant un moment convivial en famille ou entre amis. Au programme bar à eau, épreuves d’empreintes animales, quizz sur la biodiversité et l’eau, jeux et observations… Inscriptions fortement recommandées. .

Route de Saint-Août Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

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English :

Why not take advantage of the summer to explore the water resources in the Cher department? Nature 18 invites you to the community pond for free activities open to everyone.

L’événement Rallye Nature avec Nature 18 Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-08-09 par OT LIGNIERES