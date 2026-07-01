Rallye patrimoine, Centre Culturel La Marchoise, Gençay
dimanche 9 août 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay
Informations pratiques
Rallye patrimoine Dimanche 9 août, 09h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:30:00+02:00
https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}] [{« link »: « https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/ »}]
A pied ou à vélo, en famille, entre amis ou solo rallye patrimoine
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