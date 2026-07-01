Rallye patrimoine, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Informations pratiques

Rallye patrimoine Dimanche 9 août, 09h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-09T09:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:30:00+02:00

https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}] [{« link »: « https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/ »}]

A pied ou à vélo, en famille, entre amis ou solo rallye patrimoine