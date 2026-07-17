Informations pratiques

Gençay

Rallye patrimoine

Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

A pied ou à vélo, en famille, entre amis ou solo

Rendez-vous à 9h au Centre Culturel

Pensez au pique-nique

SUR INSCRIPTION .

Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

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English : Rallye patrimoine

L’événement Rallye patrimoine Gençay a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou