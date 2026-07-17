AGENDA · Gençay
Rallye patrimoine Gençay
dimanche 9 août 2026 · Gençay
Informations pratiques
Gençay
Rallye patrimoine
Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
A pied ou à vélo, en famille, entre amis ou solo
Rendez-vous à 9h au Centre Culturel
Pensez au pique-nique
SUR INSCRIPTION .
Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
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English : Rallye patrimoine
L’événement Rallye patrimoine Gençay a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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