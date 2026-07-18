Rallye photo, Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire - cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne · Dijon

Informations pratiques

Rallye photo 19 et 20 septembre Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne Côte-d’Or

Brochure à récupérer sur le stand Dijon, Ville d’art et d’histoire dans la Cour d’honneur du palais des ducs et des États de Bourgogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Muni de votre téléphone ou d’un appareil photo, partez à la découverte du patrimoine dijonnais. En lien avec le thème « Patrimoine de la photographie » et le bicentenaire de cet art, ce rallye photo va mettre votre sens de l’observation et votre créativité à rude épreuve.

Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Muni de votre téléphone ou d’un appareil photo, partez à la découverte du patrimoine dijonnais. En lien avec le thème « Patrimoine de la photographie » et le bicentenaire de cet art, ce rallye photo…

© Ville de Dijon