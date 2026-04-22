Rallye touristique Rock’ccitanie Capdenac
Rallye touristique Rock’ccitanie Capdenac dimanche 24 mai 2026.
Capdenac
Rallye touristique Rock’ccitanie
Capdenac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Rock'ccitanie vous propose une journée basée sur le patrimoine et la convivialité
Rock'ccitanie vous propose une journée basée sur le patrimoine et la convivialité. Quel que soit le lieu (connu ou moins connu), vous pourrez découvrir et admirer des éléments que vous ne soupçonniez pas ! Des énigmes, des jeux, des moments de partage vous seront également proposés…
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Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 85 56 84 01 rockccitanie46@gmail.com
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English :
Rock'ccitanie offers you a day based on heritage and conviviality
L’événement Rallye touristique Rock’ccitanie Capdenac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac
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