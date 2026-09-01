Rando brunch Ploërmel
dimanche 27 septembre 2026 · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Rando brunch
Terrain de foot Saint Jean de Villenard Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 10:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Pour cette nouvelle édition de la rando brunch, mêlant patrimoine et produits locaux, rendez-vous derrière le terrain de foot Saint Jean de Villenard à partir de 8h30 pour une randonnée de 8 ou 14km (nouveaux parcours) au cours desquelles 4 à 5 pauses gourmandes vous attendent. Plusieurs animations sont également prévues sur les parcours.
Réservation en ligne avant le 21 septembre (date de clôture des inscriptions).
Organisé par l’APEL des écoles de Ploërmel. .
Terrain de foot Saint Jean de Villenard Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Rando brunch Ploërmel a été mis à jour le 2026-08-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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