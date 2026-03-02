Rando cévenole Le Chambon-sur-Lignon

Rando cévenole

Centre de tennis Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:30:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Trois parcours différents (25km-600D+, 36km-900D+, 46km-1100D+). Ravitaillement sur les parcours et collation à l’arrivée. Rando pédestre 10 km.

Centre de tennis Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 84 12 52

English :

Three different courses (25km-600D+, 36km-900D+, 46km-1100D+). Refreshments on course and snack at finish. 10 km hike.

