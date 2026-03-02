Rando cévenole Le Chambon-sur-Lignon
Rando cévenole Le Chambon-sur-Lignon dimanche 23 août 2026.
Rando cévenole
Centre de tennis Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-08-23 07:30:00
fin : 2026-08-23 15:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Trois parcours différents (25km-600D+, 36km-900D+, 46km-1100D+). Ravitaillement sur les parcours et collation à l’arrivée. Rando pédestre 10 km.
Centre de tennis Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 84 12 52
English :
Three different courses (25km-600D+, 36km-900D+, 46km-1100D+). Refreshments on course and snack at finish. 10 km hike.
