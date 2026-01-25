Rando Gravel Châteauneuf-sur-Cher

Rando Gravel

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

3ème édition du CastelGravel par l’association Amicale Cyclo Castelneuvienne. Départ groupé du Chalet au fond de la place des promenades.

Le gravel, est une pratique cycliste qui consiste à rouler sur des routes non goudronnées. C’est le mélange parfait entre la vitesse des vélos de route et l’aventure liée aux vélos tout-terrain. .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 40 75

English :

3rd edition of the CastelGravel by the Amicale Cyclo Castelneuvienne association. Mass start from the Chalet at the end of the Place des Promenades.

