Lepuix

Rando pleine lune

Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-26

Prenez le départ au coucher du soleil et laissez-vous guider par la lune. Une expérience unique, conviviale et totalement magique !

Difficulté facile .

Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 15 35 95 bmba@free.fr

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English : Rando pleine lune

L’événement Rando pleine lune Lepuix a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)