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Rando pleine lune Sommet Ballon d’Alsace Lepuix

Rando pleine lune Sommet Ballon d’Alsace Lepuix lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Sommet Ballon d'Alsace
Adresse
Maison du Tourisme
Ville
90200 Lepuix
Département
Territoire de Belfort
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lepuix

Rando pleine lune

Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-26

Prenez le départ au coucher du soleil et laissez-vous guider par la lune. Une expérience unique, conviviale et totalement magique !
Difficulté facile   .

Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 15 35 95  bmba@free.fr

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English : Rando pleine lune

L’événement Rando pleine lune Lepuix a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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