Rando pleine lune Sommet Ballon d’Alsace Lepuix
Rando pleine lune Sommet Ballon d’Alsace Lepuix lundi 27 juillet 2026.
Lepuix
Rando pleine lune
Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-26
Prenez le départ au coucher du soleil et laissez-vous guider par la lune. Une expérience unique, conviviale et totalement magique !
Difficulté facile .
Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 15 35 95 bmba@free.fr
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English : Rando pleine lune
L’événement Rando pleine lune Lepuix a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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