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Rando | Printemps des plus beaux villages de France Pradelles

Rando | Printemps des plus beaux villages de France Pradelles dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Salle des animations

Ville : 43420 Pradelles

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 0 0 0

Pradelles

Rando | Printemps des plus beaux villages de France

Salle des animations Pradelles Haute-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

15km | 1150-1245m
9h00 RDV à Pradelles, salle des animations pour une collation offerte.
9h30 Départ de la randonnée.
12h00 Apéritif offert et pique nique à la charge de chacun.
16h00 Visite guidée et commentée de Pradelles
  .

Salle des animations Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 08 87 

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English :

15km | 1150-1245m
9:00 am Meeting in Pradelles, salle des animations for a snack.
9:30 Start of the hike.
12:00 Aperitif and picnic on your own.
4:00 Guided tour of Pradelles

L’événement Rando | Printemps des plus beaux villages de France Pradelles a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire

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