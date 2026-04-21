Pradelles

Rando | Printemps des plus beaux villages de France

Salle des animations Pradelles Haute-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

15km | 1150-1245m

9h00 RDV à Pradelles, salle des animations pour une collation offerte.

9h30 Départ de la randonnée.

12h00 Apéritif offert et pique nique à la charge de chacun.

16h00 Visite guidée et commentée de Pradelles

.

Salle des animations Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 08 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

15km | 1150-1245m

9:00 am Meeting in Pradelles, salle des animations for a snack.

9:30 Start of the hike.

12:00 Aperitif and picnic on your own.

4:00 Guided tour of Pradelles

L’événement Rando | Printemps des plus beaux villages de France Pradelles a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire