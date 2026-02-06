Rando Quad Caritative

Champ de fête Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 08:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Une balade caritative en quad est organisée par le Club de Quad du Val d’Allier au profit de 2 associations au départ de Langeac.

.

Champ de fête Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 28 58

English :

A charity quad ride is organized by the Club de Quad du Val d’Allier in aid of 2 associations, departing from Langeac.

L’événement Rando Quad Caritative Langeac a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier