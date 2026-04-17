Rando Vélo La Biking Amiens

Amiens

Rando Vélo La Biking

56 rue des Trois Cailloux Amiens Somme

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:50:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Burger King accompagné par KBO et l’Association Touquet Raid, organisera la première édition de la Biking , un événement cycliste inédit dans les Hauts-de-France, réunissant familles et amateurs de sport autour d’une journée

conviviale et solidaire.

Cet événement reliera plusieurs villes de la région (Amiens, Abbeville et Berck) à travers un concept original relier les restaurants Burger King du territoire à vélo.

Les participants s’élanceront d’un restaurant à un autre, en traversant les paysages emblématiques des Hauts-de-France.

Ouvert au plus grand nombre (familles, cyclistes amateurs, sportifs confirmés, associations, groupes d’amis ou entreprises) cet événement vise à rassembler toutes les générations autour du plaisir du vélo.

Il ne s’agit pas d’une compétition chronométrée mais d’une randonnée cycliste participative, mettant en avant la convivialité, la sécurité et la découverte du territoire.

Afin de permettre à chacun de participer selon son niveau, quatre parcours seront proposés

Parcours Familial 20 km

Parcours Baroudeur Amiens/Abbeville 55 km

Parcours Baroudeur Abbeville/Berck 60 km

Parcours Aventuriers 110 km.

Départ à 8h du Burger King Amiens Centre, 56 rue des Trois Cailloux.

Inscription obligatoire sur www.labiking.com

Burger King accompagné par KBO et l’Association Touquet Raid, organisera la première édition de la Biking , un événement cycliste inédit dans les Hauts-de-France, réunissant familles et amateurs de sport autour d’une journée

conviviale et solidaire.

Cet événement reliera plusieurs villes de la région (Amiens, Abbeville et Berck) à travers un concept original relier les restaurants Burger King du territoire à vélo.

Les participants s’élanceront d’un restaurant à un autre, en traversant les paysages emblématiques des Hauts-de-France.

Ouvert au plus grand nombre (familles, cyclistes amateurs, sportifs confirmés, associations, groupes d’amis ou entreprises) cet événement vise à rassembler toutes les générations autour du plaisir du vélo.

Il ne s’agit pas d’une compétition chronométrée mais d’une randonnée cycliste participative, mettant en avant la convivialité, la sécurité et la découverte du territoire.

Afin de permettre à chacun de participer selon son niveau, quatre parcours seront proposés

Parcours Familial 20 km

Parcours Baroudeur Amiens/Abbeville 55 km

Parcours Baroudeur Abbeville/Berck 60 km

Parcours Aventuriers 110 km.

Départ à 8h du Burger King Amiens Centre, 56 rue des Trois Cailloux.

Inscription obligatoire sur www.labiking.com .

56 rue des Trois Cailloux Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 24 14 32 56 contact@touquetraid.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Burger King, together with KBO and the Touquet Raid Association, will be organizing the first edition of the Biking , a first-of-its-kind cycling event in the Hauts-de-France region, bringing together families and sports enthusiasts for a day of fun and solidarity

day.

The event will link several towns in the region (Amiens, Abbeville and Berck) through an original concept: linking Burger King restaurants in the area by bike.

Participants will set off from one restaurant to another, crossing the emblematic landscapes of the Hauts-de-France region.

Open to all (families, amateur cyclists, experienced sportsmen and women, associations, groups of friends or companies), this event aims to bring together all generations around the pleasure of cycling.

It’s not a timed competition, but a participative cycling tour, emphasizing conviviality, safety and discovery of the region.

To enable everyone to participate according to their level, four routes will be proposed:

Parcours Familial ? 20 km

Baroudeur Amiens/Abbeville route ? 55 km

Baroudeur Route Abbeville/Berck 60 km

Parcours Aventuriers ? 110 km.

Starts at 8am from Burger King Amiens Centre, 56 rue des Trois Cailloux.

Registration required on: www.labiking.com

L’événement Rando Vélo La Biking Amiens a été mis à jour le 2026-04-14 par OT D’AMIENS