Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir Dimanche 3 mai, 00h00 Espace Meschers Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

La Vallée du Loir c’est la découverte de notre belle région en empruntant des nouveaux tracés avec comme d’habitude la recherche d’un maximum de chemins alternant single, forêt, dénivelé, ravin, technique, ludique… tout ce que l’on aime pour que chacun puisse se faire plaisir. Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir. Au menu 4 boucles 20km : 20km à 80km (en VTT ou en gravel).

Espace Meschers Rue Sully, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 73 20 34 »}]

La Vallée du Loir c’est la découverte de notre belle région en empruntant des nouveaux tracés avec comme d’habitude la recherche d’un maximum de chemins alternant single, forêt, dénivelé, ravin, techn Randonnées et sorties nature