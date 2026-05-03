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Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir, Espace Meschers, Montoire-sur-le-Loir

Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir, Espace Meschers, Montoire-sur-le-Loir

Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir, Espace Meschers, Montoire-sur-le-Loir dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Espace Meschers

Adresse : Rue Sully, 41800 Montoire-sur-le-Loir

Ville : 41800 Montoire-sur-le-Loir

Département : Loir-et-Cher

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 6,00 €

Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir Dimanche 3 mai, 00h00 Espace Meschers Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

La Vallée du Loir c’est la découverte de notre belle région en empruntant des nouveaux tracés avec comme d’habitude la recherche d’un maximum de chemins alternant single, forêt, dénivelé, ravin, technique, ludique… tout ce que l’on aime pour que chacun puisse se faire plaisir. Rando VTT « La Vallée du Loir » à Montoire-sur-le Loir. Au menu 4 boucles 20km : 20km à 80km (en VTT ou en gravel).

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La Vallée du Loir c’est la découverte de notre belle région en empruntant des nouveaux tracés avec comme d’habitude la recherche d’un maximum de chemins alternant single, forêt, dénivelé, ravin, techn Randonnées et sorties nature

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