Random Family Summer Tour à Niort La Cervoiserie Niort

Informations pratiques

Niort

Random Family Summer Tour à Niort

La Cervoiserie 4 Rue Sainte-Claire Déville Niort Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

NIORT La Cervoiserie (en partenariat avec le Carton Comedy).

Samedi 18 Juillet 2026 19h ou 21h.

Le Random Family, le seul plateau résident au célèbre Jamel Comedy Club, part en tournée cet été avec deux invités prestigieux !

Découvrez sur scène des humoristes de haute volée pour une soirée de stand-up absolument exceptionnelle à petit prix, avec

– Cécile Marx (Montreux Comedy Festival, Jamel Comedy Club saison 13, VTEP, Europe 1, etc.)

– Anis Rhali (Jamel Comedy Club saison 14, Golden Moustache, Youtube, etc.)

– Guigui Pop (Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, son podcast Paroles , etc.)

– Marie De Brauer (Montreux Comedy Festival, Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, son podcast Tchatcheuse , etc.)

– Etienne Lautrette (Comedy Class, Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, le podcast 300% Plaisir , etc.)

Bar et petite restauration sur place .

La Cervoiserie 4 Rue Sainte-Claire Déville Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 40 03 31 solene.cartonprod@gmail.com

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English : Random Family Summer Tour à Niort

L’événement Random Family Summer Tour à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79