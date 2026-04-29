Chambon-sur-Voueize

Randonnée CAP Chambon

office de tourisme Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée George Sand à Chambon-sur-Voueize de 9 kms.

Départ à 14h de l’Office du Tourisme de Chambon.

Marche à allure modérée de 2h30 à 3h.

Prévoir des bonnes chaussures de marche

Cotisation annuelle de 10 euros. .

office de tourisme Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 58 50

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English : Randonnée CAP Chambon

L’événement Randonnée CAP Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-29 par Creuse Confluence Tourisme