Lourdes

Randonnée cycliste organisée par la sapaudia pyrénées

traversée de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 15:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-04

La 3B revient après 3 ans les 4 et 5 juin 2026 !

Un événement unique mêlant sport, solidarité et inclusion.

Pendant 48 heures, des participants valides et en situation de handicap parcourront ensemble un itinéraire pour porter un message fort sensibiliser au don de moelle osseuse.

Au-delà du défi sportif, c’est avant tout une aventure humaine, faite de partage, de dépassement de soi et de solidarité.

Départ Mairie d’ARGELES Gazost (Hautes-Pyrénées), direction Ville de Bayonne (Pays Basque), avant un retour à Argelès-Gazost.

437 km ⛰️ 4000 m de dénivelé +/-

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traversée de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The 3B returns after 3 years on June 4 and 5, 2026!

A unique event combining sport, solidarity and inclusion.

For 48 hours, able-bodied and disabled participants will travel a route together, carrying a powerful message: to raise awareness of bone marrow donation.

Above and beyond the sporting challenge, this is above all a human adventure of sharing, surpassing oneself and solidarity.

Departure from ARGELES-Gazost town hall (Hautes-Pyrénées), direction Bayonne (Basque Country), before returning to Argelès-Gazost.

? 437 km ? 4000 m ascent +/-

L’événement Randonnée cycliste organisée par la sapaudia pyrénées Lourdes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Lourdes|CDT65