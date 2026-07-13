Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Cher

Randonnée d’automne Châteauneuf-sur-Cher

Route de Saint-Amand Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association castelneuvienne Ermite à Tout Age vous embarque pour sa randonnée d’automne avec aux choix 8, 15 ou 22kms.

Au départ du quartier de l’Ermitage entre 7h et 9h, partez pour une balade de 8, 15 ou 22kms à profiter des sentiers aux couleurs flamboyantes et panoramas dégagés. 2.5 .

Route de Saint-Amand Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 52 52

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English :

The Castelneuve-based organization Ermite %E0 Tout Age invites you to join its fall hike, with distances of 8, 15, or 22 km to choose from.

L’événement Randonnée d’automne Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-26 par OT LIGNIERES