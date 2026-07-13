Randonnée d’automne Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher
dimanche 4 octobre 2026 · Châteauneuf-sur-Cher
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Cher
Randonnée d’automne Châteauneuf-sur-Cher
Route de Saint-Amand Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’association castelneuvienne Ermite à Tout Age vous embarque pour sa randonnée d’automne avec aux choix 8, 15 ou 22kms.
Au départ du quartier de l’Ermitage entre 7h et 9h, partez pour une balade de 8, 15 ou 22kms à profiter des sentiers aux couleurs flamboyantes et panoramas dégagés. 2.5 .
Route de Saint-Amand Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 52 52
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English :
The Castelneuve-based organization Ermite %E0 Tout Age invites you to join its fall hike, with distances of 8, 15, or 22 km to choose from.
L’événement Randonnée d’automne Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-26 par OT LIGNIERES
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