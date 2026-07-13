Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Cher

Randonnée de Noël

3 Rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 07:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Dans un esprit de convivialité et festif à la veille des fêtes de fin d’année, randonnez avec l’association ermite à tout âge à Châteauneuf et ses alentours. Les ravitaillements seront offerts.

De bon matin, sillonnez les chemins de Châteauneuf (8, 15 ou 23kms) dans une ambiance conviviale. Inscriptions et départs entre 7 et 9h à la maison des associations. Pensez à emporter vos gobelets réutilisables. 2.5 .

3 Rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 52 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the spirit of conviviality and festivity on the eve of the festive season, join the ermite à tout âge association for a walk in and around Châteauneuf. Refreshments will be provided.

L’événement Randonnée de Noël Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-24 par OT LIGNIERES