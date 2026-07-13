Randonnée de Noël Châteauneuf-sur-Cher
dimanche 13 décembre 2026 · Châteauneuf-sur-Cher
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Cher
Randonnée de Noël
3 Rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 07:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Dans un esprit de convivialité et festif à la veille des fêtes de fin d’année, randonnez avec l’association ermite à tout âge à Châteauneuf et ses alentours. Les ravitaillements seront offerts.
De bon matin, sillonnez les chemins de Châteauneuf (8, 15 ou 23kms) dans une ambiance conviviale. Inscriptions et départs entre 7 et 9h à la maison des associations. Pensez à emporter vos gobelets réutilisables. 2.5 .
3 Rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 52 52
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English :
In the spirit of conviviality and festivity on the eve of the festive season, join the ermite à tout âge association for a walk in and around Châteauneuf. Refreshments will be provided.
L’événement Randonnée de Noël Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-24 par OT LIGNIERES
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