Randonnée découverte Lac des Settons Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons

Randonnée découverte

Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 09:30:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Randonnée découverte au Lac des Settons. Rendez-vous à 9h30 au lac des Settons. 7km /2h30. Tarif 15€ par personne. Organisé par les chemins du vivant

Réservation obligatoire .

Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 contact@lescheminsduvivant.fr

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English : Randonnée découverte

L’événement Randonnée découverte Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs