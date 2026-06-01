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Randonnée découverte Lac des Settons Montsauche-les-Settons

Randonnée découverte Lac des Settons Montsauche-les-Settons vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Lac des Settons

Adresse : Barrage du lac des Settons

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montsauche-les-Settons

Randonnée découverte

Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 09:30:00
fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Randonnée découverte au Lac des Settons. Rendez-vous à 9h30 au lac des Settons. 7km /2h30. Tarif 15€ par personne. Organisé par les chemins du vivant
Réservation obligatoire   .

Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43  contact@lescheminsduvivant.fr

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English : Randonnée découverte

L’événement Randonnée découverte Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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