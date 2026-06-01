Randonnée découverte Lac des Settons Montsauche-les-Settons
Randonnée découverte Lac des Settons Montsauche-les-Settons vendredi 26 juin 2026.
Montsauche-les-Settons
Randonnée découverte
Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 09:30:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Randonnée découverte au Lac des Settons. Rendez-vous à 9h30 au lac des Settons. 7km /2h30. Tarif 15€ par personne. Organisé par les chemins du vivant
Réservation obligatoire .
Lac des Settons Barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 contact@lescheminsduvivant.fr
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English : Randonnée découverte
L’événement Randonnée découverte Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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